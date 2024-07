Oullins-Pierre-Bénite : le maire convoque un conseil exceptionnel contre la Voie lyonnaise n°6

Un conseil municipal extraordinaire a été convoqué par le maire d'Oullins-Pierre-Bénite pour adopter un voeu demandant l'abandon du projet de Voie lyonnaise n°6 porté par la Métropole de Lyon.

Le maire LR d'Oullins-Pierre-Bénite, Jérôme Moroge, a convoqué un conseil municipal exceptionnel qui se tiendra jeudi 25 juillet "pour s'opposer au projet de Voie lyonnaise n°6 porté par la Métropole" de Lyon indique-t-il dans un communiqué diffusé ce mardi. L'édile regrette que que "la métropole continue de passer en force" pour la mise en oeuvre de ce projet qui entraînera la mise en sens unique partielle de la Grande Rue d'Oullins, entre la rue du Perron et le pont d'Oullins.

"La Métropole de Lyon avance coûte que coûte"

"Malgré les nombreuses mobilisations des habitants, commerçants, professionnels de santé, élus, la Métropole avance coûte que coûte", déplore encore le maire, rappelant qu'un rassemblement avait été organisé le 16 juillet pour dénoncer cet aménagement.

Une banderole avait également été affichée dans la Grande Rue pour s'opposer au projet. La mairie d'Oullins-Pierre-Bénite déplore par ailleurs le "report de circulation" engendré par la mise à sens unique partielle de la Grande Rue, sur les rues du quartier de la Buissière et des Célestins. Le conseil municipal d'Oullins-Pierre-Bénite devrait ainsi adopter un voeu exprimant son opposition au projet et demandant à la Métropole de Lyon "son abandon".

Rappelons qu'en février dernier, un compromis semblait avoir été trouvé entre la Métropole de Lyon et la mairie d'Oullins-Pierre-Bénite. En l'espèce, une expérimentation en deux phases du projet de réaménagement de la Grande Rue et du quartier de la Buissière. La Métropole avait ainsi consenti à abandonner la mise en sens unique intégrale de l'axe majeur d'Oullins dans une volonté de "compromis" et pour "restaurer un dialogue constructif", expliquait alors Bruno Bernard.

La mise en sens unique partielle avait été retenue, elle était alors portée par des commerçants. Mais quelques semaines plus tard seulement, association de cyclistes, commerçants et habitants, tous pour des raisons différentes, n'étaient plus satisfaits de cette expérimentation.

