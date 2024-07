JO 2024 : une grève des sapeurs-pompiers ce mercredi à Lyon

Une grève des sapeurs-pompiers est prévue le 24 juillet à Lyon. Elle ne devrait pas avoir d'impact sur la tenue des épreuves des Jeux olympiques prévues.

Alors que le Stade de Lyon - nom du Groupama Stadium le temps des Jeux olympiques - va accueillir à partir de mercredi 24 juillet des matchs de football des Jeux olympiques 2024, un préavis de grève a été déposé par les sapeurs-pompiers.

Le syndicat Sud dénonce notamment la consigne donnée aux sapeurs-pompiers de ne pas prendre plus de deux semaines de congés cet été, au lieu de trois habituellement. Les syndicats revendiquent une revalorisation salariale sous forme de prime, regrettant qu'on leur ait seulement proposé de "prendre une garde en heure supplémentaire", et une prime de 70 euros.

"On sera grévistes mais il y a une continuité de service public" a déclaré à l'AFP l'adjudant Steeve Martinez, président départemental du syndicat Fédération autonome (FA). "La direction est en train de réquisitionner 1.200 sapeurs pompiers sur la période des JO", a précisé l'adjudant-chef Rémy Chabbouh, porte-parole Sud.

Pour rappel, Lyon accueille onze matchs de groupe des épreuves du football des JO, à partir de ce mercredi, et avant les finales masculine et féminine à Paris, les 9 et 10 août. Une grève est également prévu sur le réseau TCL qui sera perturbé le 24 juillet, notamment les lignes de tramways.