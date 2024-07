En aout, le Lou et le Stade Rochelais s'oxygènent à La Plagne

Les deux grandes équipes de Top 14 passeront une partie de leur préparation d'aout à La Plagne. Du 5 au 9 aout pour les Rochelais et du 18 au 23 aout pour les Lyonnais.

Le Top 14 prend l'air à La Plagne. Le Lou et La Rochelle ont toutes deux décidé de faire un stage d'altitude en Savoie. Classées 5ᵉ et 11ᵉ du TOP 14 la saison dernière, elles viendront mettre en condition leurs corps et peaufiner les réglages avant une reprise du championnat le 7 septembre 2024.

Les entraînements de groupe se feront au stade de rugby de La Plagne Villages à 2000 mètres d'altitude. Dans un cadre exceptionnel ouvert aux spectateurs. Les entraînements de force se tiendront au centre sportif de La Plagne Centre et les exercices de cohésion comprendront du rafting sur l'Isère.

Stade Rochelais : Jeudi 8 Août Matinée

L'ensemble de l'effectif sera présent aux côtés de Kane Douglas, dernière recrue du club au poste de seconde ligne. Le groupe sera accompagné par Stephan Du Toit, nouveau préparateur physique en provenance du Stade français.

10h30 : Entraînement ouvert au public

: Entraînement ouvert au public 11h45 : Séance de dédicaces

LOU Rugby : Jeudi 22 Août Fin d’Après-Midi

Avec le retour de tous les internationaux, l'effectif lyonnais sera complet. L'équipe sera renforcée par le Néo-Zélandais Jono Gibbes, nouveau consultant technique du staff de Fabien Gengenbacher.