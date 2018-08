Où trouver le maillot de l'équipe de France avec 2 étoiles à Lyon ?

À l’heure de la première sortie du maillot de l’équipe de France, nombreux étaient les Lyonnais qui se demandaient où l’acheter. Au total, quelque deux-cents tuniques ont été accrochées dans les rayons des magasins de sport de la ville. L’immense majorité des supporters devra attendre la mi-septembre pour se procurer le maillot aux deux étoiles.

C’est la date que tous les supporters de l’équipe de France avaient coché dans leur agenda : la sortie du maillot des champions du monde avec les deux étoiles. Nike avait prévenu que les premiers exemplaires seraient produits en petite quantité, pour ne pas dire infime. Plus récemment, le chiffre a été officialisé : 30 000 maillots tricolores seront vendus en France cette semaine. Cependant, l’immense majorité d’entre eux a déjà été réservée. À Lyon, beaucoup de fans se sont demandé s’il était possible de mettre la main dessus sans habiter la capitale.

Beaucoup de fans pour trop peu de maillots

La ville de Lyon et sa région constituait une des plus fortes demandes pour le maillot aux deux étoiles. Pour n’oublier personne, Nike a donc envoyé quelques exemplaires dans plusieurs magasins de la ville. Au total, ils étaient trois à s’être procurés la précieuse tunique : GO Sport, Intersport et Espace Foot. Une véritable frénésie s’est emparée des trois enseignes au moment de leur ouverture à 10h ce matin. La chaine GO Sport avait reçu 20 maillots par magasin, mais aucun ne pouvait être retenu à l’avance. Pour celui de Carré de Soie Vaulx-en-Velin, les stocks ont été écoulés en 1h30. Aux GO Sport de La Part-Dieu, le constat est sans appel. "Nous avions énormément de clients qui attendaient devant l’entrée du magasin. Tous nos maillots ont été vendus en moins de 20 minutes", explique un vendeur du magasin. Une situation similaire à Confluence où les 20 maillots ont été écoulés en seulement dix minutes.À Lyon, la chaîne Espace Foot avait reçu 80 maillots à se partager pour les deux magasins de l’agglomération. " Sur les 80 maillots, l’Espace Foot du 3e arrondissement en a récupéré 60 et nous, nous en avons récupéré 20. Mais une bonne partie du stock était précommandée et vendue dès mardi. Notre dernier maillot a été vendu hier matin", affirme un responsable de l’Espace Foot Limonest. En revanche chez Intersport, on pouvait noter quelques différences selon magasins. Au total, 50 tuniques tricolores seront livrées lundi pour l’Intersport de Villeurbanne et seulement 8 pour celui de Craponne ou la Croix-Rousse. D’ailleurs, ce dernier n’a pas encore épuisé son stock puisqu’il en restait quatre en milieu d’après-midi. En revanche, Intersport Craponne n’a toujours pas reçu sa commande. Pour les responsables, cela est dû à un retard accumulé à la centrale de livraison, mais rien de grave.

Nike Cordeliers, le grand oublié

Si les supporters des bleus étaient nombreux à l’ouverture des magasins GO Sport, Intersport et Espace Foot, ils l’étaient tout autant à l’entrée du magasin Nike Cordeliers. Mais à leur grande surprise, l’enseigne à la virgule n’avait pas de maillots tricolores à vendre. Seuls les magasins Nike de Paris avaient reçu les tuniques. Une situation qui interpelle autant qu’elle désespère. "Honnêtement, Nike nous tire une balle dans le pied en faisant cela. On est vraiment frustré de ne rien avoir, alors que plusieurs magasins de l’agglomération ont reçu des lots de maillots. Les clients arrivent en masse depuis ce matin et ils ne comprennent pas que notre magasin n’ait pas le maillot de la France", explique un vendeur du Nike de Cordeliers.

Comme la plupart des autres magasins de sport, les Nike du reste de la France recevront le maillot de l’équipe de France à la mi-septembre.