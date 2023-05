Où observer l'alignement des planètes à Lyon ce week-end ?

Durant ce week-end de Pentecôte, les planètes du système solaire seront alignées, voici les meilleurs points d’observation autour de Lyon.

Mercure, Jupiter, Neptune, Uranus et Saturne seront observables ce week-end à l'œil nu dans le ciel dans un rayon de 70°c. Lyon Capitale vous a sélectionné les meilleurs endroits où observer ce phénomène rare dans les alentours de la ville de Lyon.

S’éloigner de la pollution lumineuse

Pour avoir une chance d’observer cet alignement dans les meilleures conditions possibles, il va falloir quelques kilomètres et s’éloigner de Lyon et sa pollution lumineuse. Le spot le plus connu de tous est le Mont-Thou qui culmine à 611 mètres de hauteur. Situé à un peu moins d’une dizaine de kilomètres du centre de Lyon, il offre une vue dégagée sur la plaine de l’Ain, le Jura, les Alpes du Nord et du Sud.

Les monts du Lyonnais sont également bien connus de la population lyonnaise, ils regorgent de nombreux points de vue pour observer le ciel loin de la lumière des villes. Le Crêt Malherbe est le point culminant des ces monts du avec une hauteur de 946 mètres. Il donne la vue sur la chaîne des Alpes et le massif du Pilat.

La commune de Lieudieu, située à 1h de Lyon offre quant à elle une vue complètement dégagée à 360°. Avec une hauteur de seulement 510m ce point de vue est à l’écart de toute pollution lumineuse. Elle comporte un point de vue répertorié sur le grand répertoire des sites astronomiques communautaires (GRESAC).

Le phénomène sera observable dès la nuit de samedi à dimanche, il sera à son apogée durant la nuit de dimanche à lundi aux alentours de 5h30 du matin, un peu avant le lever du soleil.