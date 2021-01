Orange lance la 5G dans huit communes de la Métropole de Lyon ce mercredi

Orange a annoncé déployer ce mercredi la 5G dans huit communes de la Métropole. Pas de date pour Lyon.

L’opérateur l’a annoncé sur les réseaux sociaux, la 5G d’Orange arrive dans le Rhône et plus précisément dans huit communes de la Métropole de Lyon : Villeurbanne, Bron, Corbas, Vaulx-en-Velin, Charbonnières-les-Bains, Pierre-Bénite, Rillieux-la-Pape et Sainte-Foy-lès-Lyon.

À Lyon, ou SFR a déjà lancée son service 5G fin décembre, Orange se veut plus prudent. Interrogé par Le Progrès, Nicolas Drouillet Directeur Réseaux de la direction Orange Grand Sud-Est, explique que des discussions sont en cours avec la mairie, mais n’a pas avancé de date pour le déploiement.

Grégory Doucet se montre rétif à l’arrivée de la 5G dans la ville même s'il ne peut pas y faire grand chose. La majorité écologiste de la ville avait fait voter un moratoire sur le développement de la 5G en France en septembre 2020 ce qui n'a pas empêché l'arrivée de SFR. Avec l’accord de l’ARCEP, neuf antennes relais 5G ont déjà été installées sur le territoire de la commune à des fins expérimentales.