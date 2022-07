Où en est le déploiement de la 5G à Lyon : mon quartier est-il couvert ?

CONTENU SPONSORISÉ

Lyon est aujourd’hui l’une des villes les plus dynamiques de France. La capitale des Gaules se veut à la pointe de la technologie et intensifie ses efforts dans le déploiement de la 5G.

Les grandes villes françaises vivent au rythme des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Lyon en fait notamment partie. Le déploiement de la fibre optique et de la 5G intéresse désormais la majorité des habitants. Le chef-lieu de la région Rhône-Alpes fait donc face à un défi d’envergure.

Quels sont les opérateurs les plus avancés dans le déploiement de la 5G ?

Sans surprise, les opérateurs historiques Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free sont en tête sur le déploiement des antennes 5G. Lyon fut notamment l’une des villes test pour les 4 leaders de la téléphonie mobile. Le président de la République Emmanuel Macron a tenu à rappeler que “La France va prendre le tournant de la 5G”. Les opérateurs ont donc le soutien du gouvernement pour la transition technologique.

En termes de performances, Orange, SFR et Bouygues Telecom offrent sensiblement la même qualité de réseau 5G sur l’ensemble du territoire. Free vient talonner le top 3 avec tout de même un important réseau d’antennes 5G.

La différence vient du nombre d’antennes et de leur bande de fréquence. Orange, SFR et Bouygues Telecom possèdent plus d’antennes 3,5 GHz que Free. Bouygues Telecom et SFR sont les plus avancés avec respectivement 40 et 57 antennes. Orange et Free possèdent à leur tour 14 et 13 antennes de ce type.

Cependant, il existe aussi des antennes moins puissantes de 2,1 GHz et 700 MHz. Orange possède uniquement des antennes 3,5 GHz sur la ville. SFR et Bouygues Telecom détiennent un nombre important d’antennes 2,1 GHz en plus des antennes 3,5 GHz. Free de son côté 72 antennes 700 MHz et 13 antennes 3,5 GHz.

Comme évoqué précédemment, Lyon a été une ville test pour le déploiement de la 5G. Cela continue, notamment avec la Gare Part-Dieu. Actuellement en travaux, elle accueille également de nouvelles antennes test pouvant atteindre jusqu’à 26 GHz. Cela permet d’évaluer la possibilité d’exploiter l’Ultra Haut Débit à des fins de gestion ferroviaire et logistique.

La Gare Part-Dieu fait partie des 14 sites français utilisant ces antennes bêta 26 GHz dans toute la France. Par voie de conséquence, il est alors plus évident de voir Lyon comme l’une des villes les plus avancées en matière de déploiement de la 5G sur tout le territoire Hexagonal. Pour plus d’informations, il est possible de voir la carte des antennes 5G afin d’en savoir plus pour chaque ville.

Le déploiement de la 5G, un sujet politique sensible

Malgré tous les avantages que peut apporter la 5G, elle possède également des inconvénients. Cependant, ces points négatifs ont tendance à aller à l’encontre des convictions et positions politiques du gouvernement local. En effet, le parti Europe Ecologie-Les Verts n’est pas en accord avec les opérateurs sur une intensification des antennes 5G dans l’agglomération lyonnaise.

La ville a montré de nombreuses réticences quant au déploiement de cette technologie. Le parti Europe Ecologie-Les-Verts juge cette transition technologique trop énergivore. Au point même d’avoir demandé (sans succès) un moratoire pour supprimer le déploiement de la 5G sur Lyon. Le membre du bureau exécutif d’EELV et conseiller municipal de Valencisse François Thiollet s’est même fortement opposé au projet des opérateurs : “La 5G va accélérer la capacité de diffuser de l’information mais son empreinte énergétique est un problème majeur”, a-t-il déclaré. Un énorme soutien pour le maire de la ville, Grégory Doucet.

Choisir son forfait mobile 5G pour profiter de l’Ultra Haut Débit sur Lyon

Les opérateurs s’activent pour proposer les meilleures offres compatibles 5G. Si nouvelle technologie rime souvent avec prix élevés, il semble que les tendances soient revues à la baisse.

Les forfaits mobiles 5G sont désormais plus abordables. Cependant, ils restent globalement plus onéreux qu’un forfait mobile en 4G. Orange propose 3 forfaits mobiles en 5G et sans engagement.

SFR propose des forfaits 5G via son groupe, sa filiale RED by SFR et aussi les opérateurs MVNO désormais propriété du groupe Altice. Par conséquent, Syma Mobile, Prixtel et Coriolis Telecom offrent aussi la 5G sur le réseau SFR.

Idem pour Bouygues Telecom qui offre la 5G sur ses forfaits mobiles Sensation, B&You mais aussi chez Cdiscount Mobile et NRJ Mobile.

Free propose uniquement la 5G sur ses propres forfaits mobiles. De nombreux avantages sont à prendre en compte pour les abonnés box internet Freebox. De quoi profiter de la 5G à moindre coût.