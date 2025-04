Orages violents : près de 4000 décharges de foudre sur la région ces dernières 24h

Illustration orages. (Photo by Dominique Delfino / Biosphoto / Biosphoto via AFP)

Ce mardi, la région Auvergne-Rhône-Alpes a été balayée tout au long de la journée par un front orageux très actif qui a provoqué près de 4000 décharges de foudre.

Les orages étaient annoncés et ils ont été très présents tout au long de la journée. Ces dernières 24h, pas moins de 3833 décharges de foudre ont été recensées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes par Keraunos, l'observatoire français des tornades et orages violents.

Dans le détail, 1870 impacts de foudre ont touché l'ancienne région Auvergne et 1963 en Rhône-Alpes. Des orages particulièrement actif en deuxième partie de journée et notamment entre 16h et 20h dans tous les départements auvergnats.