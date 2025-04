Pollution à Lyon : la qualité de l'air plutôt bonne ce mercredi

La qualité de l'air sera globalement bonne ce mercredi 16 avril à Lyon tandis que le vent et la pluie pourraient continuer à faire baisser les concentrations en polluants.

Après une semaine de plein soleil, la pluie et le vent sont de retour depuis le début de la semaine à Lyon et dans tout le bassin lyonnais. Des conditions météos qui ont nettement améliorer la qualité de l'air ces derniers jours. Ainsi, ce mercredi 16 avril, "les concentrations en polluants devraient rester faibles grâce au vent et aux nombreuses précipitations" explique Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes.

Hormis autour de la M6 et de la M7, la métropole de Lyon sera en vert ce mercredi, avec des concentrations de dioxyde d'azote, de dioxyde de soufre et de particules fines en baisse par rapport à la veille.