Orages : le Rhône, l'Ain et la Loire restent en vigilance orange ce soir

Si le temps est encore calme sur Lyon, de violents orages sont toujours attendus dans la soirée de ce dimanche 18 août dans le Rhône, l'Ain et la Loire, toujours en vigilance orange.

Le Rhône, l'Ain et la Loire sont toujours en vigilance orange "orages". Météo France annonce que si le temps est encore calme dans le Rhône, un premier orage est actuellement dans la Loire, entre Montbrison et Roanne. "D'autres cellules orageuses vont se développer sur l'est du Massif central et vont rapidement prendre de l'ampleur en se décalant vers le nord-est, touchant particulièrement les départements en vigilance orange", prévient Météo France. Les orages les plus violents sont bel et bien attendus dans la soirée dans le Rhône, l'Ain et la Loire, "avec des rafales de vent pouvant atteindre 80 à 100 km/h, un risque de grêle ainsi qu'une forte activité électrique. Les intensités de précipitations seront localement supérieures à 40-50 mm/h".

Que les départements voisins ne se réjouissent pas trop vite, le phénomène pouvant s'étendre à l'est de la Haute-Loire et jusqu'au bassin genevois à l'est de l'Ain. Dans la nuit, les orages, moins violents se généraliseront avec un risque de grêle et de vents violents dans les zones en vigilance jaune, à savoir le Massif central, le Nord de l'Ardèche et de la Drôme, le Nord-Isère et l'avant-pays savoyard.