Orages : la Loire placée en vigilance orange

Météo France a placé la Haute-Loire, la Loire et le Puy-de-Dôme, en vigilance orange "orages" pour la journée du mercredi 14 aout.



Météo France a placé le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire et la Loire en vigilance orange "orages" pour la journée du mercredi 14 aout. Les départements du Puy-de-Dôme, la Haute-Loire et la Loire ont été placés en alerte orange "orages" à partir de 14 heures ce mercredi 14 aout. "Le risque de phénomènes sévères cet après-midi de mercredi, notamment les fortes intensités de précipitations, pourrait donner lieu à un niveau de vigilance plus élevé sur les départements voisins de ceux placés en vigilance, le département du Rhône notamment", écrit Météo France dans son bulletin.

@VigiMeteofrance 14 août



Pour mercredi 14 août 2024 :

🔶 10 départements en Vigilance orange



Pour jeudi 15 août 2024 :

🔶 4 départements en Vigilance orange



Restez prudents et informés :https://t.co/JGz4rTUvHP pic.twitter.com/2HnpSgNgx8 — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) August 14, 2024

