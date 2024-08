Orages : le trafic entre Grenoble et Lyon reprend “progressivement”

Ce matin, la circulation était interrompue sur plusieurs lignes de TER d'Auvergne-Rhône-Alpes en raison des intempéries. La circulation des TER entre Grenoble et Lyon reprend "progressivement" cet après-midi.

Depuis 6 h ce matin, la circulation des TER est interrompue entre Grenoble et Lyon, Grenoble et Chambéry ainsi que Bourg-en-Bresse et Lyon. Ces perturbations sont liées à une panne électrique à Saint-André-le-Gaz provoquée par les orages survenus dans la soirée et la nuit du mardi 13 août.

Sur la ligne Lyon-Bourg-en-Bresse, c'est un obstacle sur la voie qui est en cause.

Reprise progressive du trafic

La reprise très progressive du trafic débute dans les deux sens sur l'axe Grenoble<>Lyon, avec des suppressions jusqu'en fin de journée. Les équipes SNCF Réseau continuent leurs interventions sur les voies pour réparer les dégâts occasionnés par les violents orages.

👉Une reprise très progressive est désormais prévue en début d'après-midi sur la ligne Grenoble <> Lyon.

🔸 Les TER Lyon <> Chambéry (185XX) seront détournés toute la journée et ne desserviront pas les gares intermédiaires. — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) August 14, 2024