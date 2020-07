Orages et canicule : Lyon et le Rhône en vigilance jaune ce mardi après-midi

Attention aux orages dans le Rhône. Le département est placé en vigilance jaune "orages" et "canicule" ce mardi.

"Le temps se dégrade plus nettement sur Auvergne et Rhône-Alpes avec le développement d'averses orageuses, en premier lieu sur le relief en début d'après-midi puis, en fin d'après-midi, en plaine avec le développement d'orages plus marqués", explique Météo France.

"Ces orages sont brefs mais localement forts avec risque de grêle et de rafales de vent", poursuit Météo France.

A Lyon, après les 38 degrés lundi, 34 degrés sont attendus ce mardi.