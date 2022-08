Orages : deux départements d’Auvergne-Rhône-Alpes passent en vigilance orange

Météo France vient de rehausser sa vigilance de jaune à orange en Ardèche et dans la Drôme en raison d’un fort risque d’orages.

Les orages attendus ce mardi 30 août sur la région Auvergne-Rhône-Alpes pourraient être particulièrement forts dans la Drôme et en Ardèche où le niveau de vigilance vient d’être rehaussé par les services de Météo France, de jaune à orange. Selon les prévisionnistes, "c'est surtout le caractère pluvieux de ces orages qui est à redouter, même si un peu de grêle ou d'assez fortes rafales de vent restent possibles. On attend des intensités de 20 à 40 mm en moins d'une heure (localement jusqu'à 60 mm possible)".

Les orages devraient s’estomper dans la soirée, qui s’annonce plus calme sur le plan des intempéries.