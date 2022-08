Les pollens d’ambroisies saturent l’air de la métropole de Lyon 

Arrivés dans la métropole de Lyon au début du mois d’août, les pollens d’ambroisie saturent désormais l’air de l’agglomération.

Particulièrement allergisant, le pollen d’ambroisie est désormais bien présent dans le Rhône et l’agglomération lyonnaise où sa concentration est élevée en cette fin de mois d’août, selon les données du Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA). Les personnes allergiques peuvent donc avoir le nez qui coule, avoir des éternuements à répétitions ou encore être sujet à des conjonctivites. Les départements de l’Ain, de l’Isère, de la Drôme et de l’Ardèche sont également concernés par le plus haut niveau de vigilance de 3 sur 3.

Quels symptômes ?

Les symptômes à mettre au compte d’une allergie aux pollens d’ambroisie sont nombreux et varient d’un individu à l’autre. Toutefois, le ministère de la Santé dresse une liste des plus fréquents, notamment en cas de rhinite.

Des éternuements en salves avec démangeaisons nasales ;

Un nez qui coule et se bouche ;

Une conjonctivite qui se traduit par des rougeurs, un larmoiement, et des démangeaisons ;

Une trachéite avec toux sèche, un accès de grande fatigue accompagnent particulièrement la rhino-conjonctivite allergique au pollen d’ambroisie ;

Une respiration difficile, sifflante, en rapport avec une crise d’asthme (contraction spasmodique des bronches) ;

La peau peut présenter des réactions prurigineuses localisées : rougeur, œdème, urticaire.

Les conseils pour se protéger

Pendant cette période, il est recommandé aux personnes allergiques ou sensibles d’éviter de se rendre à la campagne ou dans les espaces verts où la concentration de pollens est plus importante. L’association Asthme et Allergies conseille également de rouler les fenêtres fermées en voiture, de ne pas faire sécher son linge dehors, ou encore de se rincer les cheveux avant de se coucher après une promenade.