Ce dimanche après-midi, plusieurs centaines de Turcs et de Français d'origine turque ont manifesté dans les rues de Lyon.

Munis de drapeaux représentant le visage d'Abdullah Öcalan, fondateur du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), ils ont participé à une manifestation visant à exprimer leur solidarité envers les Kurdes et à réclamer la libération d'Öcalan.

Les organisateurs de l'événement ont appelé la communauté kurde de Lyon ainsi que ses partisans à défiler pour exiger l'arrêt des offensives turques contre le territoire du Rojava, une région autonome kurde en Syrie. Ils ont également plaidé pour la libération d'Abdullah Öcalan, actuellement incarcéré en Turquie.

Rappel: Mobilisations ce week-end pour #Öcalan#PARIS – Place de la République – 2 septembre, 15h00#STRASBOURG – Devant le Conseil de l’Europe – 2 septembre, 10h00#RENNES - Place du Colombier - 2 septembre, 17h00#LYON – Place Jean Macé – 3 septembre, 13h00 pic.twitter.com/vxQgVKfDFD — Conseil Démocratique Kurde en France (@Le_CDKF) September 1, 2023

Le cortège a débuté à 13 heures à la place Jean Macé et suit un itinéraire jusqu'à la place Bellecour, traversant diverses rues de la ville au cours de la manifestation.

Dans la région lyonnaise, des tensions sont observées entre les communautés turques et kurdes. Les récentes élections présidentielles tenues en avril-mai dans un hangar de Décines-Charpieu ont été marquées par des incidents. Quatre Kurdes avaient affirmé avoir été attaqués, accusant des ultranationalistes turcs. En 2019, lors d'une précédente manifestation kurde à Bellecour, un incident avait failli dégénérer lorsque qu'un homme brandissant un drapeau turc avait été sur le point d'être lynché.

"Nous avons besoin de justice, [...] nous ne pouvons plus rester silencieux"

Alors que la majorité des manifestants étaient réticents à l'idée de répondre aux questions d'un média, l'un d'entre eux a accepté de s'exprimer brièvement sur les raisons de sa participation : "Je suis ici aujourd'hui pour dire haut et fort que nous, Kurdes de Lyon, avons besoin de justice. Nous ne pouvons plus rester silencieux face aux offensives turques contre notre terre, le Rojava, et à l'emprisonnement de notre leader, Abdullah Öcalan. Nous avons vu des actes de violence contre notre communauté et des moments où notre fierté kurde a été menacée. Mais nous sommes ici pour que nos voix soient entendues. Nous voulons la paix, la liberté et la justice pour notre peuple, et c'est pourquoi nous manifestons aujourd'hui."