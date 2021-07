Only Lyon et l’Umih main dans la main pour relancer le tourisme dans la Métropole

Dans un souci de relancer l’activité touristique sur la Métropole lyonnaise, Only Lyon et l’Umih, ont annoncé nouer un partenariat visant à aider les différents acteurs du tourisme du territoire.

Durement touchés par la crise sanitaire et de longs mois de fermeture, l’hôtellerie, la restauration, les cafés, les bars, les brasseries ou encore les discothèques tentent de relancer leur activité depuis plusieurs semaines à Lyon et dans le Rhône.

Afin de les aider, l’union des métiers de l’industrie et de l’hôtellerie (Umih) s’est associée avec Only Lyon, l’organisme chargé du rayonnement, notamment touristique, de la Métropole de Lyon. "Le secteur du tourisme dans notre département a besoin d’une bouffée d’oxygène et d’énergie pour se sentir soutenu et compris par les représentants locaux", faisait ainsi valoir Thierry Fontaine, le président de l’Umih dans le Rhône.

Ce partenariat entre les deux entités doit permettre de donner des "perspectives d’avenir" au secteur du tourisme et est même un "préalable à toute autre mesure de relance", ajoutait Robert Reva le président d’Only Lyon. Il devrait se traduire "rapidement par un travail commun autour d’un engagement sur la démarche de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), la mise en avant de la charte de la vie nocturne, créée à Lyon il y a 15 ans, et l’association des adhérents de l’Umih à la charte sérénité 2021 mise en place, par Only Lyon", expliquent les organismes dans un communiqué commun.