Bernard Buffard et Philippe Eyraud, les organisateurs de L'Echappée vintage, le grand rendez-vous des véhicules remarquables et collectors, sont les invités de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.

Type 55 Tourer De La Chapelle, Rolls Royce Silver Cloud, Mustang coupé, Alpine modernes et anciennes, Corvette C1, Ford A mais aussi un camion Plateau Saviem, un tracteur Vierzon à boule chaude (plusieurs démarrages sur site), des tracteurs Someca, des mobylettes Motobécane, Peugeot 103, 104…

Dimanche 27 avril, dans le petit village de Saint-Julien-sur-Bibost, dans les coteaux du lyonnais, à moins d'une heure de Lyon, L'Echappée vintage revient pour la deuxième fois, après une première édition pluvieuse qui a, malgré tout, réunit plus de 300 amateurs et curieux venus reluquer près de 110 véhicules remarquables et collectors. Le rendez-vous coïncide avec la Journée nationale des véhicules d'époque qui vise à faire partager la passion des voitures anciennes au plus grand nombre et à faire connaître le patrimoine roulant en France.

Type 55 Tourer De La Chapelle

Rolls Royce Silver Cloud

"On remarque effectivement un engouement certain, et pas que des cheveux blancs, puisque encore hier j'étais à La Traversée de Lyon, et nous avons vu beaucoup de jeunes qui, dans cette catégorie youngtimer, viennent et assistent à ces événements vintage. On voit bien que les marques ont aussi une grande appétence pour ces véhicules, comme la nouvelle R5" (qui a pris la tête des ventes de voitures électriques en France au premier semestre 2025).

La ZFE en toile de fond

A ce sujet, la ZFE (zone à faibles émissions) sera au menu du jour, clin d'oeil à l'actualité nationale, le débat à l'Assemblée nationale ayant été reporté au 29 avril. Bastien Joint, conseiller municipal de Caluire, a récemment lancé une pétition pour que cette ZFE soit interdite dans la ville de Lyon, alors que le gouvernement entend la rendre obligatoire à Paris et à Lyon.

"En cumulant un certain nombre d'interdictions, on pénalise beaucoup de personnes qui n'ont pas les moyens de se payer des véhicules électriques ou trop récents, déplore Bernard Buffard, co-organisateur de a journée des véhicules vintage. Oui, bien sûr, il faut une grande amélioration de la pollution dans les zones urbaines, mais il faut le faire, à mon, avis très progressivement et avec modération. Surtout si on compare, par exemple, avec la pollution générée par les cargos qui sillonnent la planète. En tout cas, pour les véhicules d'époque, le législateur a quand même reconnu qu'il y avait la défense du patrimoine historique. C’est pour cela que tous les véhicules de collection, ou ceux ayant une attestation FFVE, ont l'autorisation de circuler dans les zones ZFE, y compris à Lyon et à Paris.

Le programme de L'Echappée vintage, à Saint-Julien-de-Bibost, dimanche 25 avril 2025 est ici.

La retranscription intégrale de l'entretien avec Bernard Buffard et Philippe Eyraud

Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Aujourd'hui deux invités pour le prix d'un, Bernard Buffard et Philippe Eyraud qui sont co-organisateurs de L'Échappée Vintage, deuxième édition, qui a lieu le dimanche 27 avril à Saint-Julien-de-Bibost. Bernard Buffard, peut-être un premier mot sur le bilan de la première édition.

Alors la première édition a été effectivement très pluvieuse mais malgré cela nous avons fait une belle opération, nous avons réuni plus de 110 véhicules et plus de 300 personnes qui étaient présentes tout au long de la journée.

Pas mal pour une première édition. Philippe Eyraud, quelles voitures va-t-on pouvoir voir exposées pour cette deuxième édition ?

Philippe Eyraud : Alors c'est très éclectique, on a à la fois de très vieux tracteurs, on aura une démonstration de démarrage d'un tracteur incroyable, et puis une De La Chapelle, une très belle De La Chapelle. Xavier sera peut-être présent, le dernier constructeur français indépendant quand même. On aura des Rolls, des voitures qui ont fait la course la veille de Charbonnières, on aura beaucoup de voitures vintage, enfin vraiment un large panel.

Cette année, il y a pas mal de nouveautés, notamment une balade course au roadbook...

Bernard Buffard : Effectivement, c'est une balade libre à partir de La Palmeraie de La Tour-de-Salvagny, avec un roadbook qui a été concocté par un spécialiste, Franck Bevilacqua, qui est spécialiste des roadbooks et multi-champion de rallye. Il était sur le plateau l'année dernière avec vous. C'est une vraie surprise puisqu'on va partir de La Tour-de-Salvagny pour terminer à Saint-Julien-sur-Bibost, en passant notamment par le col de la Luère.

Et vous avez combien d'inscrits là pour le moment ?

Bernard Buffard : Alors pour le moment, on est sur une vingtaine, trentaine d'équipages qui se sont inscrits, sachant que c'est vraiment ouvert aux véhicules ayant au minimum 25 ans.

Qui ont 25 ans, oui. Parce que je le rappelle quand même, je ne l'ai pas dit en introduction, L'Échappée Vintage, c'est le grand rendez-vous des véhicules remarquables et collectors, qui a d'ailleurs lieu le même jour que la Journée nationale des véhicules d'époque. Comment vous expliquez l'engouement dingue pour le vintage ? Époqu'Auto, c'est 110 000 visiteurs en 2024 quand même.

Bernard Buffard : Tout à fait. D'ailleurs, nous avons un stand Manivelle et Turbo (organisateur de L'Echappée Vintage, NdlR) à Époqu'Auto. On remarque effectivement un engouement certain, et pas que des cheveux blancs, puisque encore hier j'étais à La Traversée de Lyon, et nous avons vu beaucoup de jeunes qui, dans cette catégorie youngtimer, viennent et assistent à ces événements vintage. On voit bien que les marques ont aussi une grande appétence pour ces véhicules, comme la nouvelle R5...

... la R5 qui qui est dans le top 5 des voitures électriques...

Bernard Buffard : ...même si c'est une électrique, et puis la 4L aussi, qui a été commercialisée à nouveau. Il y a tout ce phénomène de rétrofit. Nous aurons notamment le 27 avril la Be-Bee, qui est une évocation de la Mini Moke, assez incroyable.

Super. On le disait, en nouveauté, il y a donc cette balade sur roadbook, mais aussi un atelier ZFE ?

Philippe Eyraud : Alors il va y avoir un atelier ZFE. On va expliquer comment, avec une voiture de collection, on peut circuler dans les ZFE, donc quelles sont les démarches à faire, un atelier carte grise, et puis un atelier "trucs et astuces du mécano". Là, je vais présenter des outils un peu originaux, qui permettent de gagner beaucoup de temps et de se sortir de mauvaises situations quand on est en train de faire une rénovation d'une voiture : moteur, boîte, carrosserie. Il y a des outils qui sont parfois tout à fait simples, mais qu'on ne connaît pas forcément, et on gagne beaucoup de temps. Donc ce sera présentation et retour d'expérience.

Sur les ZFE, "zones à faibles émissions". On est en pleine actualité avec un débat à l'Assemblée nationale qui a été reporté jusqu'au 29 avril. Un député des Yvelines, parle de "zones à fort emmerdement". Bastien Joint, conseiller municipal de Caluire, a lancé une pétition pour que cette ZFE soit interdite dans la ville de Lyon, alors que le gouvernement veut la rendre obligatoire à Paris et à Lyon. La ZFE, un petit mot quand même ?

Bernard Buffard : Alors, la ZFE, effectivement, vous avez cité un certain nombre d'élus. Je me rappelle, en tout cas pour l'avoir lu bien plus tard, que Georges Pompidou avait dit un jour : "Mais arrêtez d'emmerder les Français." Je crois qu'on est dans un très bon exemple, où en cumulant un certain nombre d'interdictions, on pénalise beaucoup de personnes qui n'ont pas les moyens de se payer des véhicules électriques ou trop récents. Donc oui, bien sûr, il faut faire une grande amélioration de la pollution dans les zones urbaines, mais il faut le faire à mon avis très progressivement et avec modération. Surtout si on compare, par exemple, avec la pollution générée par les cargos qui sillonnent la planète. En tout cas, pour les véhicules d'époque, le législateur a quand même reconnu qu'il y avait la défense du patrimoine historique. C’est pour cela que tous les véhicules de collection, ou ceux ayant une attestation FFVE, ont l'autorisation de circuler dans les zones ZFE, y compris à Lyon et à Paris.

Parce que, par exemple, si on regarde un véhicule d'époque, là aujourd’hui on parle de Crit'Air sur les véhicules, mais on serait sur des critères de combien ?

Philippe Eyraud : 18 (rires). En fait, on roule tellement peu avec les véhicules que c’est tout à fait relatif.

L'Échappée Vintage, deuxième édition, c’est à Saint-Julien-sur-Bibost, ce n’est pas très loin de Lyon, dans les coteaux du Lyonnais, dimanche 27 avril. Plein de choses à faire, il y a une petite restauration, il y a plein de choses. Merci messieurs d’être venus sur le plateau de 6 minutes chrono nous expliquer l'Échappée Vintage, et puis on se donne peut-être rendez-vous là-bas le 27 avril. À très bientôt, au revoir.