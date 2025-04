Un élu de Caluire-et-Cuire lance une pétition contre la ZFE 

Image d’illustration ZFE. (Photo Frederic Scheiber / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

D’ici fin 2027, 10 000 véhicules possédant des Crit'Air 2,3,4, 5 seront interdits de circuler à Caluire-et-Cuire après la mise en place de la ZFE. Un "non-sens environnemental" pour Bastien Joint.

"La Zone de Forte Exclusion, c’est non !", lance la Ville de Caluire-et-Cuire pour dénoncer la Zone à Faibles Émissions (ZFE). D’ici fin 2027, 10 000 véhicules possédant des Crit'Air 2,3,4 et 5 seront en effet interdits de circuler dans l’agglomération, "soit la moitié du parc de voitures actuel", assure Bastien Joint, président du groupe Caluire, évidemment ! Une pétition a été lancée pour demander son retrait.

Après la condamnation de l'actuel maire de Caluire-et-Cuire, Philippe Cochet, pour détournements de fonds public, Bastien Joint devait initialement prendre la tête de la municipalité. Prévu le 18 janvier, le conseil municipal lors duquel ce dernier devait être élu a été annulé, Philippe Cochet ayant usé de tous les recours pour contester sa peine d'inéligibilité à laquelle il a été condamné par le tribunal correctionnel.

Lire aussi : Suppression des ZFE ? Le gouvernement veut recentrer l'obligation autour de Lyon et Paris

La ZFE, une "bombe sociale à retardement"

Dans un communiqué diffusé ce vendredi 11 avril, l’élu qualifie ainsi la ZFE de "cette bombe sociale à retardement qui crée un délit de pauvreté." "Sans aucun scrupule, les écologistes veulent exclure les plus précaires de leur Métropole en durcissant la loi avec l’interdiction notamment des Crit Air 2", assurant que les études ATMO réalisées à Caluire indiquent que "tous les marqueurs aux particules fines « s’améliorent d’année en année et sont d’ores et déjà bien en deçà des seuils."

L’élu prône ainsi "une politique positive globale" dans laquelle "l’arrivée d’un métro desservant l’ensemble du plateau nord bénéficiant à 80 000 personnes pourrait continuer à améliorer la qualité de l’air", tout comme "le déploiement de nouvelles stations Vélov." Et d’ajouter : "Contrairement aux écologistes, nous pensons que cette volonté très forte de continuer à tout mettre en œuvre pour améliorer la qualité de notre air ne peut pas se faire sur le dos de ceux qui dans la classe moyenne en ont ras le bol qu’on vienne leur prendre ce qu’ils n’ont déjà plus !"

Lire aussi :