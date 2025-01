Le Mondial de la praline, pour sa troisième édition cette année à Lyon, ouvre notamment son concours aux amateurs. Les candidatures se feront à partir de mars 2025.

Après deux premières éditions, le Mondial de la praline fera son retour en 2025 ! Le rendez-vous est donné au Château du Parc de Lacroix-Laval à Marcy l’Etoile, près de Lyon, en mars et septembre 2025. Le concours, dans les catégories "Brioche à la praline" et "Tarte à la praline", est ouvert aux professionnels et aux apprentis pâtissiers, boulangers, chocolatiers, confiseurs, traiteurs, etc.

La catégorie "Création originale autour de la praline" est exclusivement réservée aux professionnels. Cette année, les organisateurs ont également ouvert une catégorie pour les amateurs, autour du goûter à la praline. Un concours de mixologie à base de praline, toujours, s'ajoute aussi à la compétition.

Ce mondial de la praline débutera le 20 mars prochain avec l'ouverture des candidatures lors d'une soirée de lancement au campus Vatel Academy. La programmation complète sera alors dévoilée. Après la sélection des finalistes en juillet, les finales des différentes catégories auront lieu les 28 et 29 septembre 2025.

Lire aussi : Les Lyonnais se sont illustrés lors du premier Mondial de la praline