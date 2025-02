Travaux tramways T3 et T7 : comment se rendre au Groupama stadium ce dimanche pour OL-Brest

D'importantes perturbations sont attendues sur les lignes de transports en commun permettant de se rendre au Groupama stadium, dès ce dimanche 2 mars pour OL-Brest.

Afin de raccorder les futures lignes de tramway T6 et T9 au réseau existant, Sytral mobilités réalisent d'importants travaux d'infrastructures, engendrant des perturbations sur le réseau.

Les lignes T3, T7 ainsi que les navettes en soir d'évènement au Groupama stadium seront touchées, du 24 février au 9 mai. Les travaux se dérouleront en deux phases, d'abord du 24 février au 18 avril, puis du 19 avril au 9 mai inclus.

Du 24 février au 18 avril inclus

Hors jour de match, la ligne de tramway T3 sera interrompue entre Part-Dieu Villette et Vaulx-en-Velin La Soie. Un service de bus de remplacement est mis en place et la ligne de métro A est renforcée.

Pour se rendre au stade, hors jour de match OL Vallée recommande "d’utiliser le bus de remplacement du T3 jusqu’à Décines Esplanade, puis de poursuivre à pied jusqu’au Groupama Stadium".

Les jours de match, la navette directe au départ de Part-Dieu Villette ne fonctionnera pas. OL Vallée recommande ainsi soit d'emprunter le tram T5 depuis Grange-Blanche jusqu'à Eurexpo avant de monter dans la navette bus dédiée. Soit d'utiliser les navettes bus et tramway depuis Vaulx-la-Soie, mais avec un temps d'attente qui risque d'être allongé.

Les matchs concernés sont les suivants :

OL / Stade Brestois (dimanche 2 mars à 15h00)

OL / Bucarest (jeudi 13 mars à 21h00)

OL / Le Havre (dimanche 16 mars à 15h00)

OL / LOSC (week-end du 5 avril)

Du 19 avril au 9 mai inclus

La ligne T3 sera interrompue entre Part-Dieu Villette et Meyzieu les Panettes. Un service de bus de remplacement sera mis en place et la ligne A sera renforcée. La ligne T7 sera quant à elle entièrement interrompue et aucun bus relais ne circulera. Les jours de match, les navettes directes tramway au départ de Part-Dieu, La Soie et Panettes ne circuleront pas.

Plus d'informations seront communiquées prochainement.