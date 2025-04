Scénario terrible pour l'OL, éliminé au terme d'un match complètement fou

L'Olympique Lyonnais a été éliminé en quart de finale retour de la Ligue Europa, en s'inclinant 5-4 à Manchester United. Pourtant devant 4-2 à dix minutes du terme de la prolongation, les Lyonnais ont sombré et encaissé 3 buts en fin de match.

Que le football peut parfois être cruel. Et faire passer par toutes les émotions. Ce match entre Manchester United et l'Olympique Lyonnais en a été la parfaite illustration. Au terme de 120 minutes complètement folle, au scénario hitchcockien, les Lyonnais se sont inclinés, au bout de la prolongation, 5-4 face aux Mancuniens, après avoir encaissé 3 buts dans les 10 dernières minutes du match.

Tout avait pourtant très mal commencé pour l'OL, loin du compte et qui faisait face à une équipe de Manchester bien plus inspirée que la semaine précédente. Menés 2-0 à la pause après des buts de Manuel Ugarte (10e) et de Diogo Dalot (45+1), les hommes de Paulo Fonseca allaient devoir réaliser un exploit pour décrocher leur qualification, après leur match nul 2-2 au Groupama Stadium jeudi dernier.

Cherki dans tous les bons coups

Au retour des vestiaires, les coéquipiers d'un Corentin Tolisso une nouvelle fois taille patron ont alors appuyé sur l'accélérateur. Bien plus dangereux dans les 30 mètres adverses, les Lyonnais ont pu compter sur un Rayan Cherki de gala, qui a fait du mal durant tout le match à la défense des Diables Rouges.

C'est finalement à la 71e minute de jeu que le match a basculé. Corentin Tolisso, de la tête, a permis à l'OL de se relancer, avant que 6 minutes plus tard, Nicolas Tagliafico (77e) ne remette les deux équipes à égalité sur l'ensemble des deux matchs. Ce sont donc les prolongations qui allaient devoir départager les deux équipes.

Après avoir pris l'ascendant psychologique, les Rhodaniens, bien aidés par l'entrée en jeu du virvoletant Malick Fofana, ont continué à appuyer sur l'accélérateur, malgré l'expulsion de Tolisso pour un deuxième carton jaune à la 89e minute de jeu. La domination lyonnaise a finalement été récompensée par le but de Rayan Cherki (104e) au terme d'un contre magnifiquement emmené. Cinq minutes plus tard, c'est Fofana, servi à l'entrée de la surface, qui a fait parler sa dextérité pour obtenir un penalty, transformé ensuite par Lacazette (109e).

Une fin de match irrationnelle

A 4-2 pour l'OL, on pensait que la messe était dite. Il restait seulement 10 minutes aux Mancuniens pour revenir dans la partie et les Lyonnais semblaient tenir là l'un des plus grands exploits de leur histoire européenne.

Oui mais voilà, en l'espace de quelques minutes, le match a basculé dans l'irrationnel. Et le "Théâtre des rêves" (surnom d'Old Trafford) Un s'est transformé en cauchemar pour la bande de Fonseca. Bruno Fernandes, sur penalty, a relancé Manchester United (114e), avant que Kobbie Mainoo (120e) puis Harry Maguire (120+1) ne viennent en deux minutes renverser complètement le match et plonger tout le peuple lyonnais dans une profonde tristesse.

L'OL ne verra pas les demi-finales de Ligue Europa. Et aura désormais pour seul objectif de décrocher une place européenne en championnat. En se déplaçant dès ce dimanche à Saint-Etienne pour y disputer le derby, les Lyonnais auront l'occasion rapidement d'exorciser les démons mancuniens pour ne pas que cette improbable défaite ne laisse des traces dans les têtes lyonnaises.