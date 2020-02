OL/Juventus - coronavirus : à Meyzieu et Décines les maires inquiets

Christophe Quiniou et Laurence Fautra souhaitent interdire la venue au Parc OL des 3000 supporters italiens attendus mercredi soir pour la rencontre de Ligue des champions entre l'OL et la Juventus Turin.

Dans un communiqué, Christophe Quiniou et Laurence Fautra, les maires de Meyzieu et Décines, où se situe le Groupama Stadium ont demandé aux autorités d'interdire le déplacement à Lyon des supporters de la Juventus Turin. Le club transalpin doit affronter l'OL mercredi soir en 8e de finale de Ligue des champions.

“Au nom du principe de précaution, mais aussi de la prévention à tout trouble à l’ordre public, c’est de concert que nous demandons aux plus hautes autorités de l’État français de se prononcer défavorablement à la venue des supporters italiens”, écrivent les deux édiles dans un communiqué, rapporte l'AFP. Et d’ajouter : “Depuis plusieurs jours, nous sommes en lien avec la préfecture de région, mais aussi l’Agence régionale de santé pour faire part de nos réserves les plus fermes à l’arrivée de près de 3.000 supporters italiens”.

Laurence Fautra a assuré sur sa page Facebook que “par principe de précaution” elle n'était “pas du tout favorable à la venue des supporters italiens pour éviter tout risque de contagion et l'ai fait savoir aux services de l'État.”

Actuellement, 280 personnes ont été contaminées par le coronavirus et sept personnes sont mortes en Italie, principalement dans le nord du pays. C’est au ministre de la Santé que reviendra la décision finale.