Nuits de Fourvière à Lyon : RONE et le Ballet national de Marseille investissent le théâtre antique

Le festival des Nuits de Fourvière propose ce dimanche 13 et lundi 14, au Grand-Théâtre, deux soirées avec le compositeur de musique électronique RONE, qui fera vibrer les danseurs du Ballet national de Marseille.

Réunissez l’un des compositeurs de musique électronique les plus talentueux de sa génération et une quinzaine de danseurs du Ballet national de Marseille, portés par (La)Horde un trio de jeunes chorégraphes novateurs, et vous obtiendrez ce qui devrait être l’un des évènements marquants de cette édition 2021 des Nuits de Fourvière.

Le temps de deux soirées, ce soir et demain, l’artiste français RONE, connu pour ses mélodies aériennes, accompagnera les danseurs de (La)Horde sur la scène du Grand-Théâtre, transformée pour l’occasion en carrière de marbre, sur le thème de l’effondrement de notre civilisation. Un clin d’oeil au Live at Pompei, des Pink Floyd, qui devrait retrouver un brin de vie ce soir au théâtre antique au travers des mouvements effrénés des danseurs, portés par les créations musicales envoûtantes de RONE.

Lire aussi : Lyon : "Antigone à Molenbeck & Tirésias", une pièce de théâtre aux Nuits de Fourvière ce week-end