Lyon : "Antigone à Molenbeck & Tirésias", une pièce de théâtre aux Nuits de Fourvière ce week-end

Le festival des Nuits de Fourvière propose au théâtre La Renaissance, à Oullins, ce samedi 12 et dimanche 13 juin, Antigone à Molenbeck & Tirésias, une pièce de théâtre mise en musique par le Quatuor Debussy.

Ce week-end, le festival des Nuits de Fourvière prend la direction de la commune d’Oullins et du théâtre La Renaissance. Le temps de deux représentations, aujourd’hui à 19h30 et demain à 16 heures, les spectateurs pourront découvrir la pièce de théâtre Antigone à Molenbeck & Tirésias, mise en scène par Guy Cassiers. Dans ce spectacle, qui puise l’essence de ses personnages dans les oeuvres contemporaines de Stefán Hertmans & Kae Tempest, le metteur en scène "fait résonner les mots et la géographie de notre temps avec la destinée de deux des personnages" majeurs de la tragédie antique.

La performance du Quatuor Debussy

À travers deux monologues, il raconte l’histoire d’une Antigone et d’un Tirésias contemporains, qui portent ici les noms de Nouria (Ghita Serraj) et Tirésias (Valérie Dréville). Sur scène, les deux artistes seront accompagnés par les notes du Quatuor Debussy, Christophe Collette et Emmanuel Bernard (violon), Vincent Deprecq (alto) et Cédric Conchon (violoncelle), qui interprétera en direct des extraits des quatuors à cordes de Chostakovitch.

Des places sont encore disponibles ici.

Lire aussi : Nuits de Fourvière à Lyon : le pass sanitaire obligatoire pour accéder au Grand théâtre