Nuisibles, vétusté des lieux... une boulangerie de Rillieux-la-Pape fermée sur le champ

La boulangerie La Panetière à Rillieux-la-Pape a fait l'objet d'une fermeture administrative ce vendredi suite à la découverte de nuisibles et d'un manque d'hygiène dans ses locaux.

Ce vendredi, la boulangerie La Panetière à Rillieux-la-Pape, près de Lyon, a été fermée en urgence suite à un contrôle sanitaire effectué dans la journée. Dans un rapport, la préfecture du Rhône justifie sa décision notamment par "la présence de nuisibles (mites alimentaires)". Elle y note aussi la vétusté des locaux et des équipements, les mauvaises conditions de stockage et de conservation des matières premières et des denrées alimentaires ou encore la méconnaissance des bonnes pratiques d'hygiène.

La Direction Départementale de Protection des Populations (DDPP) a établi une liste de mesures à suivre par les propriétaires dans le cadre d'un éventuel processus de réouverture du magasin. Parmi elles : remettre en état et rendre aptes au nettoyage-désinfection tous les revêtements des locaux (sols, murs, plafonds), remplacer l'ensemble des équipements vétustes et en bois brut, mettre en sécurité les installations électriques du local, effectuer les contrôles à réception des marchandises et les enregistrements associés, protéger les denrées des risques de contaminations directes et indirectes, etc.

