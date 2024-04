Lyon : la brocante solidaire de la Fondation AJD fait son retour ce week-end

Les bénéfices de la brocante à Lyon seront reversés dans des initiatives en soutien aux personnes en difficultés sociales et professionnelles.

Comme à l’accoutumée, la Fondation AJD et 200 de ses bénévoles mettent en vente les dons en nature qui leur ont été cédés, lors de leur première brocante solidaire de l’année, ces samedi 6 et dimanche 7 avril à Lyon. “Vous y trouverez des objets et des meubles, à la fois vintage et modernes, qui seront disponibles à l’achat dans un espace de 1 000 m2 : vaisselle, meubles, mercerie, horlogerie, orfèvrerie et lustrerie, antiquités, vinyles et tourne-disques, petites collections, et bric-à- brac en tous genres”, expliquent les organisateurs dans un communiqué.

De plus, l’ensemble des bénéfices de la brocante sont récoltés par la Fondation AJD. Ceux-ci permettront de soutenir financièrement des actions telles que le service AJD Vacances, qui permet à des familles et à leurs enfants de partir en séjours, ou l’atelier chantier d’insertion AJD Mirly destiné à favoriser l’accompagnement et la formation de personnes très éloignées de l’emploi.

Informations pratiques. Samedi 6 avril de 9h à 18h et dimanche 7 avril de 10h à 18h - 13 rue Saint-Simon, Lyon 9e - Entrée gratuite

