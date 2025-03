La boulangerie Liséa, située dans le 8e arrondissement de Lyon, a été fermée d'urgence par la préfecture du Rhône après un contrôle d'hygiène.

C'est après un contrôle d'hygiène, réalisé le 10 mars 2025 par un agent du bureau Veritas Exploitation, pour le compte de la DDPP69, que la préfecture du Rhône a décidé de la fermeture en urgence de la boulangerie Liséa, située dans le 8e arrondissement de Lyon, avenue Paul Santy.

Lors de ce contrôle, la présence de nuisibles a notamment été relevée, tout comme le défaut d'entretien, de maintenance et de nettoyage des locaux et des équipements. L'absence de dispositif permettant de se laver et de se sécher les mains dans de bonnes conditions d'hygiène a également été pointé du doigt par la préfecture.

"Risque d'intoxication"

Après une première mise en demeure le 7 janvier 2025, l'Etat estime ainsi que "la poursuite de l'activité constitue une menace pour la santé des consommateurs en raison de la probabilité importante de contaminations et des risques d'intoxication qui en résultent".

Pour pouvoir rouvrir ses portes, la boulangerie devra mettre en place une série de mesures correctives, au nombre de 23, parmi lesquelles "nettoyer, dégraisser et désinfecter tous les revêtements des locaux", "renforcer le plan de lutte contre les nuisibles" ou encore "effectuer un nettoyage approfondi des équipements et du petit matériel".

La réouverture de l'établissement "ne pourra avoir lieu qu'à la suite d'une vérification d'un agent de la DDPP" conclut la préfecture.