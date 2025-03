Du 24 au 29 juin se tiendra la 28e édition du Printemps de Pérouges à Saint-Maurice-de-Rémens (01). Lyon Capitale vous en dit plus sur l'événement.

Du 24 au 29 juin prochain, le Printemps de Pérouges revient pour une 28e édition. Organisé dans la maison d'enfance d'Antoine de Saint-Exupéry à Saint-Maurice-de-Rémens, le festival se veut populaire et ouvert à tous. Des têtes d'affiche au programme gastronomique, Lyon Capitale vous dévoile tous les secrets de l'événements.

Gims, Eddy Mitchell..

Côté musique, il y en aura pour tous les goûts. De Gims à Eddy Mitchell, en passant par Soprano, la programmation est prévue pour petits et grands. C'est son unique date dans la région et il ouvrira le Printemps de Pérouges, Eddy Mitchell se produira le 24 juin sur la scène aindinoise. L'occasion d'écouter ses intemporels Pas de boogie woogie, couleur menthe à l'eau ou encore la fille du Motel. S'en suivra la prestation de Julien Doré le 25 juin, puis celle de Gims le 27 juin, dont la billetterie affiche déjà presque complet. Samedi 28 c'est Soprano qui s'occupera de mettre le "feu" au dance-floor. Enfin Kendji Girac clôturera le festival pour une soirée sous le thème "gypsie".

La soirée du vendredi 26 sera quant à elle dédiée à l'humour. Au programme des stand-up de jeunes talents de la région, puis un show du célèbre Artus. Une première pour le festival, originellement dédié à la musique et à la gastronomie.

Nostalgie des JO

Vous vous souvenez du joueur d'accordéon sur le pont d'Austerlitz lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024 ? De son nom Félicien Brut, l'artiste jouera la première partie d'Eddy Mitchell : "Je voulais ouvrir le Printemps de Pérouges comme on été ouverts les JO" lance Marie Rigaud directrice et fondatrice du festival. Connu dans le monde entier, Félicien jouera des airs classiques, sud américains, de musette. Il interprétera également La foule d'Edith Piaf, comme lors de sa performance au JO : "Je n'aurais pas le costume et les ailes, mais je suis ravie de passer avant le blues d'Eddy Mitchell que j'admire tant", partage l'artiste.

La gastronomie à l'honneur

Le Printemps de Pérouges sera également l'occasion de bien-manger. Au programme culinaire, la présence du champion du monde de pâté-croute 2018 Daniel Gobet et de son stand. Mais aussi, un diner gastronomique, de nombreux food-truck et un comptoir tenu par la maison Bocuse permettront également de se restaurer sur place.

La billetterie est d'ores-et-déjà ouverte en ligne sur le site de l'événement. Bonus, vous pourrez pré-acheter une part du pâté-croûte champion du monde, directement récupérable sur le stand de Daniel Gobet.

