Les personnels de santé manifesteront dans les rues de Lyon ce mardi 15 juin. Ils réclament l'amélioration de leurs conditions de travail, mises à rude épreuve par les vagues successives du Covid-19.

Un an après le "Ségur de la Santé" et suite à l’appel national de plusieurs organisations syndicales, les personnels de santé sont de nouveau appelés à faire grève dans les établissements du sani­taire, du médico-social et du social. Un cortège partira de Lyon à 15 heures de la place Jean-Macé pour ensuite rejoindre la préfecture de Rhône.

Les neuf organisations syndicales, menées par la CGT-Santé, réclament une "équité de traitement" dans les nouvelles grilles salariales mises en place par "les accords de Ségur". Cette consultation des acteurs sociaux du domaine de la santé avait abouti lors de l'été 2020 à une revalorisation salariale des professions du secteur. Mireille Stivala, du syndicat CGT-Santé, précise toutefois que "cette mesure a engendré des inégalités".

Des rassemblements sont ainsi prévus dans plusieurs villes de France, dont Paris ou Toulouse.