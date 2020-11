Lyon : manifestation des personnels du médico-social ce jeudi

Les professionnels du secteur médico-social souhaitent bénéficier de la revalorisation salariale prévue par le Segur de la santé.

Ce jeudi, les travailleurs au sein du secteur médico-social sont appelés à manifester dans les rues de Lyon afin de revendiquer la revalorisation salariale prévue par le Ségur de la santé aux professionnels de santé. Ces derniers ne bénéficient toujours pas de la hausse sur salaire de 183€ par mois et s'estiment lésés.

Le Progrès précise que plusieurs grèves sont à prévoir dans le Rhône, notamment de la part des CSAPA (Centres de Soins, d‘Accompagnement et de Prévention en Addictologie) de Croix-Rousse et Edouard-Herriot, et de la MAS (Maison d’Accueil Spécialisée) du Vinatier, tandis que l'ARS (l'Agence Régionale de Santé), recevra une délégation afin de faire le tour du sujet.