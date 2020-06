Nouveau maire de Lyon : qui est Grégory Doucet (EELV) ?

Originaire de Paris, qui est Grégory Doucet, le futur maire de Lyon qui prendra le fauteuil de Gérard Collomb ?

Selon les premiers résultats et estimations, le candidat écologiste à Lyon arriverait largement en tête du 2e tour des élections municipales. Grégory Doucet, sera donc le nouveau maire de Lyon pour les six années à venir et remplacera Gérard Collomb dont le successeur Yann Cucherat a échoué à prendre la succession de celui qui fut maire de la ville depuis 2001.

Découvrez ici le portrait de Grégory Doucet le nouveau maire de Lyon.