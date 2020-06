Municipales à Lyon : Grégory Doucet (EELV) élu maire de Lyon 

Selon les premiers résultats et estimations, le candidat écologiste à Lyon arriverait largement en tête du 2e tour des élections municipales.

Il n'y a pas eu de reflux lors de ce deuxième tour des élections municipales à Lyon. Selon toutes les premières estimations, la vague verte impulsée par Grégory Doucet à Lyon s'est confirmée lors de ce second tour. Celui qui était arrivé en tête le 15 mars dernier avec 28,46 % des suffrages serait en tête lors de ce second tour avec 52,6 % des voix contre 29,7 % pour Yann Cucherat et 17,7 % pour Georges Képénékian (sondage Elabe pour BFM).

Si l'ampleur de cette vague semble importante, sa profondeur fera obligatoirement relativiser l'ampleur du résultat au vu de l'abstention qui tournerait autour des 60 %. Une situation déjà assimilée par l'entourage du futur maire de Lyon qui évoque déjà la nécessité “de retisser le lien rompu avec les Lyonnais” lors des six années à venir.

