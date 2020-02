Nouveau concert néonazi dans la région lyonnaise ce week-end

Le lieu de ce concert de black métal néonazi n'a pas encore été communiqué, mais devrait avoir lieu dans la zone “Rhône-Alpes entre Genève et Lyon”.

Selon Rue89 Lyon, les membres du mouvement Blood and Honour, pourtant dissous par le gouvernement, va de nouveau organiser un concert de black métal néonazi (NSBM) dans la région. La 4e édition de “Call of terror” devrait avoir lieu ce samedi 8 février dans la zone “Rhône-Alpes entre Genève et Lyon”. Aucun lieu précis n'a cependant été donné pour le moment. Ils ne le sont que le jour même.

L'an passé, malgré la vigilance des autorités, le festival s'était tenu à Longes dans la vallée du Gier. Les organisateurs avaient loué une salle municipale en se faisant passer pour une “Association de musique du monde des 2 Savoie", écrivent nos confrères.