La chaîne de restauration rapide américaine KFC voudrait s’implanter à la Croix Rousse, dans le 4ème arrondissement de Lyon. Problème : la plupart des habitants prévoient un boycott du projet, avant même son ouverture.

« À Croix Rousse, on aime le bio », ironise Danielle, habitante du quartier. Pour elle, un restaurant fast food comme KFC dans le 4ème arrondissement de Lyon, ça ne colle pas. « Je ne suis pas sure que ça corresponde aux habitants d’ici », confie-t-elle. Une chose est sure : elle n’ira pas. Un avis partagé par Caroline, qui habite le coin depuis presque cinq ans : « Ça dénote un peu avec l’univers et le climat de Croix Rousse ».

Ne pas éteindre les petits commerces locaux

Autre argument chez les Croix-Roussiens : « Chez KFC, les gens sont mal payés et la bouffe c’est vraiment pas ça, aucun intérêt !», tranche Jérémie, qui n’a encore jamais mis les pieds au Burger King établi sur la place. Pour d’autres, peu importe si KFC s’implante ou non, le tout est de ne pas perturber l’équilibre du quartier. « Si ça plaît à certains c’est bien mais il ne faudrait pas que ça éteigne les petits commerces locaux », s’inquiète Noémie, une habitante.

Un KFC Grande rue de la Croix Rousse

Pour l’heure, l’enseigne KFC aurait pour idée de s’installer dans un local de la Grande rue de la Croix-Rousse, comme rapporté par La Tribune de Lyon. Une rue où certains auraient préféré un commerce non alimentaire : « Il y a déjà pleins de bons petits restaurants, je suis contre ce projet, il faudrait autre chose », explique Michelle, qui habite à la Croix Rousse depuis 40ans et qui ne compte pas passer la porte du géant américain de la fast food.