"Notre rêve : dupliquer Courir pour elles en Auvergne-Rhône-Alpes" (vidéo)

Sophie Moreau est l'invitée de 6 minutes chrono. La présidente-fondatrice du mouvement de lutte contre les cancers féminins a l'ambition de multiplier ses courses solidaires un peu partout en Auvergne-Rhône-Alpes.

"'Courir pour elles' c’est beaucoup plus qu’une course, c’est un mouvement !" Lancée en 2010, la course à pied, dont les bénéfices (75 % du prix du dossard revient à la lutte contre le cancer du sein), réunit aujourd'hui des milliers de sympathisants.

Pour la prochaine édition, le 22 mai au parc de Parilly, 22 000 coureurs et coureuses sont attendus. Une grosse ambition. "C'est le mouvement sans doute le plus inclusif, sportif, santé de France." explique Sophie Moreau, sa fondatrice et présidente.

"Il y a 1 femme sur 8 qui aura un cancer du sein. Ce constat invite à se bouger rapidement et à prendre en main sa santé. L'activité physique fait partie des recommandations de l'OMS. Il faut donc se bouger pour aller mieux."

Depuis 2010, l'association a récolté plus d'1,9 million d'euros pour ses missions, soutenir les femmes en soins et la prévention par l'activité physique.

Inscriptions : dès le 1er janvier sur www.courirpourelles.com .