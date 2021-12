Un dimanche nuageux et pluvieux prévu à Lyon

Pour le lendemain de Noël, dimanche 26 décembre, la grisaille et quelques gouttes s'invitent à Lyon.

Après l'effervescence de Noël, il fait un temps à rester sous la couette. À Lyon, dimanche 26 décembre, les nuages recouvriront le ciel et sèmeront quelques gouttes de pluie. Il ne fait cependant pas trop froid, les prévisions de températures oscillent entre 7 et 10 degrés selon Météo France.

Dimanche matin, un vent faible et des pluies éparses sont prévues, et se poursuivront en début d'après-midi avant de laisser la place à ciel très nuageux. Il est prévu 2 millimètres de cumul de précipitations Pour ce soir, Météo France prévoit une alternance d'éclaircies et de passages nuageux.