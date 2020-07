Nordahl Lelandais : une date de procès pour le meurtre d’Arthur Noyer

Le procès de Nordahl Lelandais pour le meurtre du caporal Arthur Noyer se déroulera du 3 au 12 mai 2021 devant la Cour d’Assises de la Savoie, annonce aujourd’hui le parquet général de Chambéry. L’accusé est également mis en examen pour le meurtre de la jeune Maëlys.

Le procès de Nordhal Lelandais, accusé du meurtre d’Arthur Noyer, caporal de 23 ans disparu il y a quatre ans, débutera le 3 mai 2021 annonce le parquet général de Chambéry. Après avoir reconnu une bagarre entre Arthur Noyer et lui en 2018, entrainant la mort de ce dernier, l’ancien maître-chien de 37 ans devra faire face à la justice dans quelques mois et justifier ses aveux devant trois magistrats et six citoyens tirés au sort sur listes électorales, constituant un jury populaire.

En février dernier, le parquet de Chambéry avait requis son renvoi devant les Assises pour « meurtre » et non « assassinat », excluant ainsi l’idée d’une préméditation. La défense, malgré la contestation de l’ordonnance de qualification des faits comme « homicide », n’a pas fait appel de cette décision pour ne pas retarder davantage la date du procès.

Nordahl Lelandais est également mis en examen pour le meurtre de Maëlys De Araujo, dont le corps a été retrouvé quelques mois après sa disparition le 27 août 2017, mais aussi pour agressions sexuelles sur trois de ses cousines. L’instruction concernant l’affaire Maëlys est dans sa phase finale.