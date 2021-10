Nord de Lyon : un grave accident sur l’A6 fait un mort et huit blessés

Un camion qui circulait sur l’A6 au niveau de la commune de Dracé, au nord de Lyon, aurait percuté deux voitures vendredi soir, faisant une victime et blessant huit autres personnes dont plusieurs enfants.

En milieu de soirée vendredi 29 octobre, les pompiers du Rhône ont été déployés sur l’autoroute A6 au niveau de la commune de Dracé, au nord de Lyon. Sur place, peu après 21h15, les secouristes ont découvert un grave accident de la circulation. Selon les premières informations relayées par le Progrès, un poids-lourd serait entré en collision avec deux voitures alors qu’il circulait dans le sens Paris-Marseille.

Le premier bilan est lourd et fait état d’une personne décédée, de deux blessés grave, dont un jeune de 14 ans, et de six autres blessés. Parmi eux, deux autres enfants âgés de 6 et 13 ans.