Neuf départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance aux orages

Les orages sont de retour dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, où neuf départements sont placés en vigilance jaune par Météo France jeudi 21 septembre.

Le temps s’annonce très perturbé ce jeudi 21 septembre à travers une grande partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. De fortes précipitations, du vent et des orages sont attendus sur la plupart des 12 départements du territoires. Neuf d’entre-eux, la Drôme, la Loire, l’Ardèche, la Haute-Savoie, la Savoie, l’Isère, le Rhône, la Loire et la Haute-Loire sont placés en vigilance jaune aux orages.

Des orages de 15 heures à 2 heures du matin

Les "orages démarreront sur l'Ardèche et la Drôme", précise Météo France, avant de s’orienter vers le Nord et l’Est de la région. De premières perturbations orageuses devraient ainsi éclater du côté de Privas en Ardèche sur les coups de 15 heures. Les villes de Lyon (Rhône), Valence (Drôme), Bourg-en-Bresse (Ain) et Saint-Étienne (Loire) seront ensuite touchées à partir de 18 heures. Avant que les précipitations ne s’étendent à Chambéry (Savoie), Annecy (Haute-Savoie) et le Puy-en-Velay (Haute-Loire) sur les coups de 21 heures. La capitale des Alpes, Grenoble (Isère), ne devrait être touchée par les orages qu’à partir de minuit. Selon les prévisions de Météo France, les perturbations orageuses devraient se dissiper entre 20 heures et 2 heures du matin en fonction des départements.

Déjà particulièrement touchés en début de semaine par les orages, la Drôme, l’Ardèche, l’Isère, mais aussi l’Ain, font l’objet d’une vigilance accrue ce jeudi. Les quatre départements sont ainsi placés en vigilance orange pour la pluie et les inondations, alors que les précipitations devraient être "intenses" sur ces territoires. "Tant en instantané qu'en cumuls sur quelques heures, ce qui devraient occasionner les plus importants dégâts", prévient Météo France.