Municipales près de Lyon : une partie de la gauche se réunit à Villeurbanne

Le PS va-t-il conserver la 20e ville de France ? Une partie de la gauche s’est rassemblée avant les municipales à Villeurbanne. Mais sans les écologistes, qui ambitionnent de remporter la ville.

Le PS va-t-il réussir à conserver Villeurbanne ? C’est l’une des grandes questions des prochaines élections dans la Métropole lyonnaise. Le PS tient Villeurbanne depuis de nombreuses années. Mais le maire actuel, Jean-Paul Bret, ne se représente pas. Et le parti est en pleine déconfiture au niveau national depuis 2017.

La possibilité de perdre Villeurbanne pour le PS est réelle. Alors la liste menée par le socialiste Cédric Van Styvendael tente le rassemblement. "À Villeurbanne, les militants du Parti Communiste Français, de Générations, de Villeurbanne en Commun, de Place Publique et du Parti Socialiste ont décidé de présenter une liste commune pour les élections municipales et métropolitaines des 15 et 22 mars 2020", explique Van Styvendael dans un communiqué ce samedi.

Union de la gauche... sans les écologistes

Un rassemblement d’une partie de la gauche seulement. Car à Villeurbanne, la principale adversaire de Van Styvendael pourrait bien être Béatrice Vessiller, la tête de liste Europe-Ecologie-les-Verts dans la ville. L’écologiste, très implantée, a réalisé de très bons scores à Villeurbanne lors des dernières élections. Bien avant la percée des Verts au niveau national. Des Verts qui espèrent bien transformer l’essai à Villeurbanne en mars prochain en empochant la 20e ville de France.

L’ancien socialiste Prosper Kabalo mènera quant à lui la liste En Marche dans la commune.