Municipales et métropolitaines à Lyon : 16 % de participation dans le Rhône à 12h

Les premiers chiffres de participation sont tombés ce dimanche midi pour le 2e tour des élections métropolitaines et municipales dans le Rhône. Le taux de participation s'établit à 16,69 %.

Il était de 19,24 % en 2014 à la même heure.

A l'échelle nationale, le taux de participation à midi atteint 15,29 % pour ce second tour des élections municipales. Contre 18,38 % au 1er tour en mars dernier

Un taux aussi plus faible aussi qu'au second tour des municipales en 2014 (19,83 %) et en 2008 (23,68 %).