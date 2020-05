Municipales et Métropole de Lyon : 2e tour le 28 juin, les listes doivent être déposées au plus tard le 2 juin

Le second tour des élections municipales et métropolitaines a été fixé au 28 juin. Trois mois et demi après le 1er tour, le 15 mars. Les candidats ont jusqu'au mardi 2 juin, 18h, pour déposer leurs listes.

"Les candidatures pour ces scrutins doivent être déposées : le vendredi 29 mai 2020 ou le mardi 2 juin 2020, de 9h30 à 18h00 à la préfecture du Rhône, 18 rue de Bonnel, 69003 LYON Bâtiment Liberté, Salon Bonnefoy3", précise la Préfecture du Rhône dans un communiqué.

Il est obligatoire de prendre rendez-vous au préalable. Un seul candidat par liste, en raison de la crise, sera autorisé à déposer la liste, en portant en masque.

