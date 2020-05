Métropole de Lyon : "tractations indécentes", Kimelfeld dit non à Collomb

Il n'y aura pas d'accord entre Gérard Collomb, l'actuel maire de Lyon, et David Kimelfeld, l'actuel président de la Métropole, avant le 2e tour des élections à la Métropole de Lyon, prévu le 28 juin. Dans un communiqué, Kimelfeld précise qu'il ne fera pas d'accord avec son ancien allié.

Le week-end dernier, Gérard Collomb avait ouvert la porte à un rapprochement avec son ancien allié, David Kimelfeld.

"Je ne ferai pas d’accord politicien hors sol comme m’y invitent Gérard Collomb et François‑Noël Buffet (le candidat de la droite à la Métropole, NDLR), en voulant organiser un rassemblement pour éviter le soi‑disant péril vert comme on invitait, en 2002 et 2017, à se mobiliser pour voter contre le Rassemblement National. Je ne m’associerai pas à cette démarche, qui ressemble plus à un mouvement de panique et à un aveu de faiblesse électorale", explique dans un communiqué David Kimelfeld.

"Il est possible de trouver des accords dans plusieurs territoires"

"Il n’y aura pas, pour moi, ce type d’accord global et je me refuse à ce genre de négociation. Ces tractations politiciennes sont indécentes, plus encore en cette période de crise sanitaire, économique et sociale", poursuit l'actuel président de la Métropole.

"Si je ne crois pas à un accord d’appareils, je pense qu’il est possible de trouver des accords dans plusieurs territoires. Ils doivent permettent de rassembler sur la base d’un projet pour notre Métropole, un plan de rebond économique et social qui prenne en compte la transition écologique", conclut David Kimelfeld.

Les dépôts des listes pour le 2e tour doivent être effectués au plus tard le 2 juin.