Moustique-tigre : le Rhône en vigilance rouge

Depuis ce jeudi 12 mai, le département de Rhône est en vigilance rouge, à propos de la présence du moustique-tigre d’après le ministère de la Santé.

Le ministère des Solidarités et de la Santé a alerté ce jeudi 12 mai sur la présence de moustiques-tigres, détectée dans le Rhône et dans 67 départements de France. La région Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon compris, est en zone rouge. Le principal danger ? Que ces insectes soient porteurs de maladies telles que les virus chikungunya et zika, ainsi que de la dengue.

« Le moustique tigre peut s’infecter en métropole en piquant un voyageur malade et transmettre secondairement le virus à des personnes non immunisées lors des piqûres suivantes »

« Le moustique étend son territoire de manière significative et continue depuis 2004 » précise le ministère. Selon ce dernier, « le moustique tigre peut s’infecter en métropole en piquant un voyageur malade et transmettre secondairement le virus à des personnes non immunisées lors des piqûres suivantes ». Actuellement, un comptage précis des données est en cours. Un appel à la vigilance pour les Lyonnais et les habitants du Rhône.

Lire aussi : Lyon : comment reconnaître un moustique tigre et le signaler