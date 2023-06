Au matin d’une nuit de dégradations dans la métropole de Lyon, en réaction à la mort de Nahel tué par un policier à Nanterre, Grégory Doucet à condamné les "évènements" survenus à Lyon cette nuit et appelé à l’apaisement.

En ouverture du conseil municipal de la Ville de Lyon, ce jeudi 29 juin, le maire de Lyon Grégory a tenu à revenir sur les violences qui ont émaillé la nuit de mercredi à jeudi dans la Métropole de Lyon. Parlant "d'événements qui ont agité notre Ville hier soir", pour évoquer des voitures brûlées, des poubelles brulées, des tirs de mortiers d’artifices ou encore le caillassage de pompiers en intervention, le maire a "condamné" sans détour des "dégradations", qui "ne sont pas acceptables".

"Comprendre et entendre ce que la colère signifie"

"Les lyonnais étaient nombreux à s’opposer à la police à la suite de la mort du jeune Nahel, tué à Nanterre [par un tir de policier mardi 27 juin, NDLR]. La colère est mauvaise conseillère […] Pour autant, nous devons en tant que responsables politiques savoir comprendre et entendre ce que la colère signifie. Elle est d’abord l’indignation et la tristesse face à la mort d’un jeune de 17 ans. Elle est également une aspiration à la justice. Nous appelons à ce qu’elle soit rapidement rendue", a affirmé Grégory Doucet, avant d’appeler à l’apaisement et à des marques de soutien de manière "pacifique" à la famille de Nahel.

Un désir d’apaisement partagé par plusieurs présidents de groupes politiques de la Ville de Lyon, à l’instar de l’ancien président de la Métropole de Lyon David Kimelfeld qui a appelé à la "pondération. C’est notre devoir d’élus d’appeler à l’apaisement". Et d’ajouter, "l’instrumentalisation, les amalgames ne font qu’exacerber les tensions et encourager les violences. Il faut mesurer nos propos. Se recueillir, être dans la pudeur, l'écoute et la tentation de compréhension, c’est ce qui doit nous animer. Demain, il faudra comprendre ce geste inexplicable".