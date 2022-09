Mise en place d'un radar sur l'A6 pour sécuriser un chantier

La préfecture du Rhône vient d'installer un radar de contrôle de vitesse sur l'autoroute A6 pour sécuriser un chantier.

Sur l'A6, entre les diffuseurs de Belleville et de Mâcon-Sud, des travaux de renouvellement des chaussées sont en cours. Pour ainsi sécuriser cette zone de travaux, un dispositif de radar autonome , dit "radar chantier", et d'une signification adaptée a été mis en place depuis ce mercredi 28 septembre et pour une durée d'un mois.

Cet équipement vise à contrôler la vitesse dans le sens de circulation Lyon-Paris à hauteur de l'aire de repos de Dracé et à garantir la vitesse maximale autorisée au niveau de ce chantier, qui a été abaissée à 90km/h.

La préfecture du Rhône invite les automobilistes à la plus grande vigilance aux abords du chantier ainsi qu'au respect du Code de la route.