MIRS devient MIRS! : Laurence Boffet rejoint le groupe insoumis

Laurence Boffet, vice-présidente de la Métropole de Lyon, intègre les rangs du groupe Métropole Insoumise Résiliente et Solidaire, désormais constitué de quatre élus.

"MIRS devient MIRS!", dans un communiqué, le groupe écologiste annonce ce lundi 24 juin l'arrivée d'une nouvelle élue au sein de leur parti, celle de Laurence Boffet, vice-présidente de la Métropole de Lyon. Jusqu'ici, le groupe n'était composé que de trois élus, cette nouvelle recrue agrandit les rangs et "ne fait que réaffirmer un principe fondateur de l'identité du groupe MIRS : un lieu d'accueil de celles et ceux qui veulent construire des politiques locales au service des citoyen-es !".

"Une grande joie et beaucoup d'espoir"

La militante de la formation politique ENSEMBLE! (Mouvement pour

une Alternative de Gauche Ecologiste et Solidaire), semble être accueillie avec beaucoup de satisfaction, le groupe s'enthousiasme "d'une grande joie et de beaucoup d'espoir", réaffirmant son ambition de "construire une politique ambitieuse, de gauche écologique et sociale et de rupture avec la politique libérale et écocide défendue du gouvernement macroniste jusqu’aux forces d’extrême droite".

Lire aussi :