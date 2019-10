"Mini-tempête" à Lyon : de nombreux obstacles sur les routes ce matin

Une "mini-tempête" s'est abattue sur l'agglomération de Lyon cette nuit avec des vents à plus de 85 km/h. Ce lundi matin, routes et pistes cyclables sont envahies par les branches, feuilles, voire arbres couchés.

Le département du Rhône était placé en vigilance orange dimanche et les prévisions de Météo France étaient justes. Une "mini-tempête" a traversé Lyon avec des rafales à plus de 85 km/h. Toute la nuit, pompiers et gendarmes sont intervenus notamment à cause de chutes d'arbres.

Ce lundi matin, de nombreux obstacles sont encore présents sur les routes, à l'image de cet imposant arbre qui barre la piste cyclable des berges du Rhône, au sud de Perrache. Sur l'ensemble de l'agglomération, les conducteurs et cyclistes sont invités à rester prudents. De nombreuses branches sont également présentes sur la chaussée, ainsi que des feuilles mortes qui peuvent rendre la route glissante, y compris dans le centre de Lyon. Depuis ce matin, les agents des villes s'affairent à déblayer les éléments les plus gênants et une partie des obstacles les plus légers ont déjà pu être enlevés.