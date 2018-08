Miel Melba, la ligne de bain lyonnaise qui protège du soleil

Sébastien Delabre a débuté la vente de T-shirts sérigraphiés en coton bio il y a douze ans. Bien avant que la mode “responsable” n’ait bonne presse, il s’est engagé à produire de manière durable et à vendre au prix juste. Philosophie intacte chez Laspid, malgré le succès commercial et la déclinaison des collections en sweatshirts, pantalons, etc.